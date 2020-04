Wupperverband : Zum Frühlingsanfang viel Sonne im Bergischen Land

Bergisches Land An der Bever-Talsperre in Hückeswagen fielen im März 114 Liter Regen pro Quadratmeter. Üblich sind dort 95 Liter.

Die vergangenen Tage haben Lust auf Frühling und Sommer gemacht – auch wenn es über Ostern nicht ganz so rosig werden soll. Der März jedenfalls war nur in der ersten Hälfte nass, dafür aber in der zweiten Hälfte größtenteils trocken und sonnig. „Wenn zum Teil auch insbesondere in den Nächten nochmal frisch“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Auswertungen des Wupperverbandes ergaben, dass die Niederschlagsmengen ungefähr dem langjährigen Mittel entsprachen.

An der Bever-Talsperre in Hückeswagen fielen im März 114 Liter Regen pro Quadratmeter. Üblich sind dort 95 Liter. An der Großen Dhünn-Talsperre in Wermelskirchen waren es 97 Liter, durchschnittlich sind es 98 Liter. 85 Liter waren es in der Kläranlage Solingen-Burg, hier lag die Niederschlagsmenge unter dem Durchschnitt von 106 Litern. Am meisten Regen fiel an der Messstation Wipperfürth (Friedrichsthal) mit 128 Litern. Am wenigsten Regen kam in Leverkusen vom Himmel, in der Kläranlage wurden 68 Liter gemessen. Laut Deutschen Wetterdienst war Nordrhein-Westfalen nach Sachsen-Anhalt nicht nur das zweitniederschlagsreichste, sondern mit 6,2 Grad auch das zweitwärmste Bundesland. In der zweiten Monatshälfte überwog das sonnige Wetter, die Temperaturen stiegen.