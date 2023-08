Flüchtlingshilfe Radevormwald Sprache erlernen und segeln

„Dieses Weitblickprojekt der Flüchtlingshilfe Radevormwald war ein gutes Angebot zur Unterstützung der sozialen und schulischen Integration. Ich danke den ehrenamtlichen Helfern, die sich dafür eingesetzt haben, dass dieser besondere Sprachkurs auf dem Wasser durchgeführt werden konnte“, sagt Birgit Steuer, Leiterin der Koordinierungsstelle für Gesellschaftliche Entwicklung des Oberbergischen Kreises. Deutschunterricht am Vormittag, „Segelschule“ am Nachmittag – die Jugendabteilung des Segelvereins Wuppertal SVWu hatte die Jungen und Mädchen herzlich an der Bever-Talsperre in Hückeswagen in Empfang genommen. Sie wurden in den Segelsport eingewiesen und mit wetterfester Kleidung, Windjacken, Regenhose, Gummistiefeln und Rettungswesten ausgestattet.