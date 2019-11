Hubertusfeier in Radevormwald : Zünftiger Jägermarsch trifft auf Orgelspiel

INFO

Hubertustag Die Hubertusmesse ist eine instrumental erklingende Messe oder ein Jägergottesdienst. Die Veranstaltung wird jährlich zu Ehren Gottes und zur Erinnerung an den Heiligen Hubertus um den 3. November, dem Hubertustag, durchgeführt. Der Überlieferung nach war Hubertus ein leidenschaftlich ausschweifender Jäger, der die Erlegung des Wildes als Selbstzweck sah. Später erkannte Hubertus in allen Wesen Geschöpfe göttlichen Ursprungs und hat sich deshalb hegend und pflegend für sie verwandt.

Geschichte Die Ursprünge der Hubertusmesse lagen in Frankreich und Belgien, wo sich im Laufe des 19. Jahrhunderts eine spezielle Liturgie entwickelt hat. In Deutschland begann diese Tradition erst in den 1950er-Jahren, wobei die Musikstücke in der Regel auf dem Parforcehorn geblasen werden. Dieses Horn war im 19. Jahrhundert vor allem in Böhmen und Österreich in Gebrauch, verlor aber mit dem Rückgang der höfischen Jagd an Bedeutung. ⇥Quelle: Wikipedia