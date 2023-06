Verbundgrundschule Bergerhof/Wupper in Radevormwald Wenn die Grundschule zum Zirkus wird

Vier Stunden. Ungefähr so lange haben die Artisten vom Zirkus Proscho im Schnitt Zeit, um einen Akt mit einer Gruppe aus Grundschülern zusammenzustellen. In den vergangenen Tagen haben sie mit den Kindern des Grundschulverbundes Bergerhof-Wupper trainiert. Während der Zirkus-Projektwoche sind die Schüler an beiden Standorten in Bergerhof und Önkfeld jeden Tag aufgeteilt worden. Die eine Hälfte der Zeit probten sie in ihrer gewählten Disziplin für die finalen Aufführungen, die andere Hälfte verbrachten sie im Klassenraum. Doch auch diese Zeit war vom Zirkus geprägt, sagte Lehrerin Alexandra Lemke. „Wir haben in Deutsch Zirkus-Wörter gefunden oder in Mathe Zirkus-Aufgaben gelöst.“ Das Motto wurde auch außerhalb der Manege gelebt. Und in die ging es diese Woche zu großen Vorstellungen.