Haupt- und Finanzausschuss diskutiert über das Klima : Ziel ist die Klimaneutralität für Radevormwald

Im Bezug auf den Klimaschutz scheinen sich die meisten Kommunalpolitiker in Radevormwald einig zu sein. Im Haupt- und Finanzausschuss formulierten SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen das Ziel der Klimaneutralität für Radevormwald. Der Antrag der SPD wurde beschlossen und damit folgender Satz in die Haushaltssatzung 2022 aufgenommen: „Die Stadt Radevormwald ist sich bewusst, dass sie im Sinne ihres Auftrags zur Daseinsvorsorge auch Verantwortung bei der Erreichung der Klimaziele trägt. Sie setzt sich dafür ein, alle Maßnahmen umzusetzen, die in ihrer Verantwortung stehen. Sie unterstützt ihre Bürgerinnen und Bürger bei der Umsetzung der Klimaziele.“