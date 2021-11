Zertifikat in Oberberg : Online-Angebot für Hygiene-Belehrung

Oberberg Im Oberbergischen Kreis kann das „Gesundheitszeugnis“ für den gewerbsmäßigen Umgang mit Lebensmitteln nun online erworben werden. Wegen der Pandemie sind derzeit keine Präsenz-Veranstaltungen möglich.

Diese Belehrung wird bisher in Präsenz im Gesundheitsamt in Gummersbach durchgeführt. Bis zu 1500 Personen im Kreis benötigen solch ein „Gesundheitszeugnis“ jährlich. Um eine höhere räumliche und zeitliche Flexibilität zu ermöglichen, bietet der Kreis ab sofort die Durchführung dieser Belehrung auch online an. Benötigt wird ein Endgerät mit Internetzugriff. Somit kann das digitale Angebot wahrgenommen werden, auch und gerade wenn aufgrund einer pandemischen Lage keine Präsenzveranstaltungen angeboten werden. Auch die eID-Funktion des elektronischen Personalausweises steht zur Verfügung.

Die Online-Belehrung können alle volljährigen Personen auf der Homepage des Kreise durchführen. Es fällt eine Gebühr von 20 Euro an. Die Vorteile liegen insbesondere in der räumlichen und zeitlichen Flexibilität. Bürger können via Internet die Belehrung im eigenen Tempo durchführen und erhalten im Anschluss an die Bezahlung die Belehrungsdokumente als PDF. Nach der Bezahlung, die mit den gängigen Online-Payment-Methoden wie Kreditkarte, PayPal, Giropay oder Paydirekt durchgeführt werden kann, können sich Interessierte die Bescheinigung als PDF-Dokument herunterladen und ausdrucken. Ein postalischer Versand ist nicht vorgesehen.