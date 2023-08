Martini-Gemeinde in Radevormwald Viel Zauberei beim Sommerfest

Mit einem bunten Familiengottesdienst, musikalischer Begleitung durch den gemeindeeigenen Posaunenchor und einem Zauberkünstler, feierte die Martini-Gemeinde am Wochenende ihr Sommerfest. Noch vor Corona versammelten sich bis zu 300 Mitglieder rund um Kirche und Gemeindesaal an der Uelfestraße. Seit Ende der Pandemie versuchen Pastor Roland Johannes und sein engagiertes Team, alte Traditionen wieder neu zum Leben zu erwecken. „Das Sommerfest ist der Versuch, wieder zurück zur Normalität zu finden“, sagte Johannes. „Wir befinden uns wieder im Aufstieg.“ In diesem Jahr kamen mit mehr als 100 Mitgliedern weitaus mehr Besucher als noch im vergangenen Jahr.