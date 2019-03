Unfälle in Radevormwald : Unfallträchtiges Wochenende mit zahlreichen Verletzten

Die Polizei hatte in Radevormwald am Wochenende viel zu tun.

Radevormwald/Ennepetal Die Elberfelder Straße musste am Samstag gleich zwei Mal wegen Verkehrsunfällen gesperrt werden.

(s-g) Mehrere Verkehrsunfälle in Radevormwald – oder unter Beteiligung von Verkehrsteilnehmern aus Radevormwald – hat die Polizei am Wochenende vermeldet. Dabei wurden zahlreiche Menschen verletzt, eine Durchgangsstraße musste gleich zwei Mal gesperrt werden.

So kam es am Samstag auf der Elberfelder Straße an nahezu identischer Stelle in Höhe eines Autohauses zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen insgesamt acht Verletzte zu beklagen waren. Der erste Unfall ereignete sich laut der Polizei im Oberbergischen Kreis gegen 9 Uhr. Ein 49-jähriger Fahrer aus Wuppertal fuhr mit seinem Wagen auf das Auto eines 57-jährigen aus Radevormwald auf. Beide Fahrer wurden dabei verletzt. Es entstand mittlerer Sachschaden. Die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle wurde für die Zeit der Unfallaufnahme und der erforderlichen Reinigungsarbeiten gesperrt.