Radevormwald: Zahlreiche Unwetter-Einsätze in Rade

Zahlreiche Unwetter-Einsätze in Rade

Radevormwald Unter den Städten in der Region war Radevormwald besonders betroffen. Alle neun Löschgruppen der Feuerwehr waren im Einsatz. Besonders kritisch war die Situation für Bewohner der Obersten Mühle im Uelfetal.

Das Unwetter, das gestern am späten Nachmittag über das Bergische Land zog, hat auch in Radevormwald für zahlreiche Einsätze der Sicherheitskräfte gesorgt. Straßen wurden überflutet, Keller liefen voll. Wilfried Fischer, Wehrführer der Löschzüge in Rade, teilte gegen gegen 17.30 Uhr mit: "Besonders schlimm ist es im Uelfetal."