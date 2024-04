Hegering und Hegegemeinschaft in Radevormwald Zahl der Wildunfälle steigt wieder deutlich an

Für Claudia Möllney sind das immer sehr traurige Nachrichten: Bekommt sie eine Meldung über einen Wildunfall, muss sie mit dem Schlimmsten rechnen. Wie jüngst in Radevormwald, als eine hochträchtige Ricke von einem Auto erfasst und getötet wurde. Kein Einzelfall. Alleine am vergangenen Wochenende ereigneten sich vier Wildunfälle in der Bergstadt. „Und wir erwarten noch weitere in den nächsten Tagen“, betont Claudia Möllney. Sie ist Naturpädagogin des Deutschen Jagdverbandes und Pressesprecherin der Hegegemeinschaft und des Hegerings Radevormwald.