Radevormwald in der Corona-Pandemie : Zahl der Infizierten in Rade ist deutlich gesunken

Am 1. Februar starten die Impfungen für die über 80-Jährigen auch aus Radevormwald im Impfzentrum in Gummersbach. Foto: dpa/Federico Gambarini

Radevormwald Nach Stand vom Montag sind in Radevormwald 46 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Am Samstag waren es noch 81. Anfang des Jahres waren mehr als 140 Menschen in der Bergstadt als infiziert gemeldet worden.

Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus zeigen im Oberbergischen Kreis offensichtlich Wirkung. So ist nicht nur die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreisgebiet auf den Wert 157 zurückgegangen, auch zeigt sich in Städten wie Radevormwald ein deutlicher Rückgang der Infektionszahlen.

Nach dem Stand vom Montag sind in Radevormwald nun noch 46 Menschen positiv auf das Virus SARS CoV-2 getestet. Am Samstag wurde die Zahl der betroffenen Personen noch mit 81 angegeben. Anfang des Jahres waren mehr als 140 Menschen in der Bergstadt als infiziert gemeldet worden. In Hückeswagen sind derzeit noch 30 Menschen infiziert, auch hier gab es einen leichten Rückgang (am Samstag waren es noch 32 Personen). Im gesamten Kreisgebiet ist die Zahl der Infizierten auf 770 zurückgegangen, das sind 140 weniger als am Wochenende. Dennoch meldet der Kreis drei weitere Todesfälle von Senioren, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 119 Personen gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

Vor allem hochbetagte Menschen gelten als Risikogruppe. Wer 80 Jahre oder älter ist und in der eigenen Wohnung lebt, kann sich ab kommenden Montag, 25. Januar, für die Corona-Schutzimpfung im Impfzentrum des Oberbergischen Kreises anmelden. Start der Impfaktion in der ehemaligen Karstadt-Filiale im „Bergischen Hof“ in Gummersbach, Brückenstraße 1, ist dann am Montag, 1. Februar.

Etwa 20.600 Haushalte werden dazu in den nächsten Tagen Post von Landrat Jochen Hagt und dem Landesgesundheitsministerium erhalten, kündigt Iris Trespe, Pressesprecherin des Kreises, an. Die Impfungen können von den Senioren nur nach Terminvereinbarung über die Kassenärztliche Vereinigung in Anspruch genommen werden.

Aufgrund der großen Nachfrage nach einem Impftermin könne es zu Beginn dazu kommen, dass die telefonische Anmeldung überlastet ist. Landrat Jochen Hagt bittet daher um Geduld. Die verfügbaren Termine würden in einem Zeitraum zwischen dem 1. Februar und dem 31. März vergeben. Die Senioren erhalten dann auch den Termin für die notwendige Folgeimpfung.

(s-g)