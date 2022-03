Corona im Oberbergischen Kreis : Zahl der Corona-Infektionen in Radevormwald und Hückeswagen wieder gestiegen

Radevormwald Derzeit sind in den 13 Kommunen des Oberbergischen Kreises insgesamt 3559 Personen positiv getestet, 488 laborbestätigte Fälle kamen am Dienstag hinzu. Gestorben ist ein 79-jähriger Mann aus Radevormwald, der zuvor positiv getestet worden war.

Das Infektionsgeschehen im Oberbergischen Kreis und vor allem in Radevormwald und Hückeswagen nimmt wieder etwas an Fahrt auf. Wie der Kreis am Mittwoch mitteilte, sind derzeit 3559 Personen positiv getestet, 488 laborbestätigte Fälle kamen am Dienstag hinzu. In Radevormwald sind derzeit 282 Personen infiziert, ein Plus um 26 gegenüber Montag. In Hückeswagen gibt es 187 infizierte Personen, 14 mehr als noch am Vortag. Und in Wipperfürth gibt es derzeit 347 positiv getestete Menschen, 23 weniger als am Vortag. Dafür gibt es aber leider auch drei weitere Todesfälle: Gestorben sind ein 79-jähriger Mann aus Radevormwald, ein 84-jähriger Mann aus Gummersbach und eine 58-jährige Frau aus Engelskirchen. Seit Beginn der Pandemie sind demnach kreisweit 377 Personen gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.