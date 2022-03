Corona im Oberbergischen Kreis : Zahl der Corona-Infektionen bleiben auf hohem Niveau

Die 7-Tage-Inzidenz für den Oberbergischen Kreis stieg am Mittwoch um 17,3 auf jetzt aktuell 1119,6. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Radevormwald Derzeit sind in den 13 Kommunen des Oberbergischen Kreises insgesamt 3788 Personen positiv getestet, 765 laborbestätigte Fälle kamen am Dienstag hinzu.

Das Infektionsgeschehen im Oberbergischen Kreis und vor allem in Radevormwald und Hückeswagen bleibt auf hohem Niveau. Wie der Kreis am Donnerstag mitteilte, sind derzeit 3788 Personen positiv getestet, 765 laborbestätigte Fälle kamen am Dienstag hinzu. In Radevormwald sind derzeit 283 Personen infiziert, einer mehr als am Dienstag. In Hückeswagen gibt es 188 infizierte Personen, ebenfalls einer mehr als noch am Vortag. Und in Wipperfürth gibt es derzeit 346 positiv getestete Menschen, einer weniger als am Vortag. Dafür gibt es aber leider auch drei weitere Todesfälle: Gestorben sind zwei 91-jährige Frauen aus Waldbröl. Seit Beginn der Pandemie sind demnach kreisweit 379 Personen gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Oberbergischen Kreis 54.335 Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet – laborbestätigt durch einen PCR-Test. Davon konnten bereits 50.168 Personen als genesen aus der Quarantäne entlassen werden.

Die 7-Tage-Inzidenz für den Oberbergischen Kreis stieg am Mittwoch um 17,3 auf jetzt aktuell 1119,6. 63 positiv getestete Oberberger müssen derzeit in Krankenhäusern behandet werden, davon 55 auf Normalstation, zwei auf Intensivstation ohne Beatmung und sechs auf Intensivstation mit Beatmung In angeordneter Quarantäne befinden sich derzeit 5261 Personen, 296 mehr als am Mittwoch. Und so sieht die Situation der Infektionen in den anderen Kommunen des Oberbergischen Kreises aus: Bergneustadt: 266, Engelskirchen: 287, Gummersbach: 569, Lindlar: 232, Marienheide: 144, Morsbach: 151, Nümbrecht: 333, Reichshof: 326, Waldbröl: 323 und Wiehl: 336. Durch das Gesundheitsamt erfasst und informiert, aber in der Statistik noch keiner Kommune zugeordnet sind derzeit vier Personen.

Landesweit liegt die 7-Tage-Inzidenz für Nordrhein-Westfalen derzeit bei 963,4– ein Minus von 17,6 im Vergleich zum Mittwoch. Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für NRW liegt bei 6,32 und damit um 0,17 höher als am Vortag. Und der Anteil der Corona-Patienten an betreibbaren Intensivbetten in NRW liegt bei 8,65 Prozent, ein Rückgang um 0,59.

Im Oberbergischen Kreis gibt es aktuell insgesamt 137 Teststellen, die Schnelltests im Zuge der Bürgertestung anbieten. Auf Grundlage der Corona-Test-und Quarantäneverordnung NRW sind derzeit 51 Teststellen durch den Oberbergischen Kreis beauftragt. Die übrigen 86 Teststellen sind Leistungserbringer per Verordnung, die das Testangebot gegenüber dem Gesundheitsamt lediglich anzeigen müssen, teilt der Oberbergischen Kreis mit. Solche Leistungserbringer seien zum Beispiel (Zahn-)Arztpraxen, Apotheken, medizinische Labore sowie Rettungs- und Hilfsorganisationen. Die Teststellen sind unter www.obk.de/teststellen einsehbar.