Corona-Fälle : Zahl der Corona-Infaktionen in Rade sinkt beständig

Das Blutplasma von genesenen Corona-Patienten kann Kranken helfen – daran arbeiten Forscher in Köln. Der Oberbergische Kreis unterstützt dies. Foto: imago images/photothek/Thomas Trutschel/photothek.de via www.imago-images.de

Radevormwald Nach dem Stand von Freitag sind sieben Menschen in der Bergstadt positiv auf das Virus SARS CoV-2 getestet worden. Derweil arbeitet der Kreis mit der Uniklinik Köln zusammen, um mit Blutplasma von Genesenen Antikörper zu erzeugen.

(s-g) Die Zahl der Infektionen mit dem Virus SARS CoV-2 in Radevormwald sinkt beständig. Laut dem Gesundheitsamt des Kreises sind in der Bergstadt nach Stand von Freitag noch sieben Menschen positiv getestet worden. Hückeswagen führt dagegen mit aktuell 25 Corona-Fällen die Statistik im Kreisgebiet an. In Wipperfürth werden derzeit elf Personen mit einer Infektion gemeldet. Insgesamt sind von den bislang 439 positiv getesten Einwohnern des Kreises 311 geheilt aus der Quarantäne entlassen worden.