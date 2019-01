Vogelfreund in Radevormwald : Große Artenvielfalt im heimischen Garten

Werner Minde ist Vogelzähler. Mit Fernglas, Notizblock und Kugelschreiber zählt Werner Minde die verschiedenen Vogelarten. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Werner Minde hat an der „Stunde der Wintervögel“ teilgenommen und fleißig gezählt. 17 Vögel zählte er in einer Stunde.

Welche und wie viele Wintervögel sich in Deutschland aufhalten, bringt die „Stunde der Wintervögel“ in Erfahrung. Die bundesweite Aktion des Deutschen Naturschutzbundes (NABU) ruft vogelbegeisterte Bürger auf, die Vögel in ihrem Garten oder ihrem direkten Umfeld zu zählen. Entscheidend ist dabei die richtige Art der Zählung. In Radevormwald hat unter anderem Werner Minde an der Zählung teilgenommen.

Er lebt am Stadtrand von Radevormwald. Das ist ein entscheidendes Kriterium für die Auswertung der Daten. „Es gibt die Kategorien Innenstadt, Stadtrand und Landregion. Für die Schätzung der gesamten Anzahl der Wintervögel in Deutschland ist das wichtig zu wissen“, sagt Minde. Er hat bereits 2018 die Wintervögel in seinem Garten gezählt und ist nach dem vergangenen Wochenende beruhigt, denn in dem Zeitraum von einer Stunde hat er nicht viel weniger Vögel gezählt als vor einem Jahr. Insgesamt hat er 17 Vögel in der Stunde gesehen: Fünf Kohlmeisen, fünf Blaumeisen, drei Amseln, zwei Gimpel, ein Rotkehlchen und eine Tannenmeise hat er aufgezeichnet.

Info 90.000 Vogelfreunde haben mitgezählt Was Die „Stunde der Wintervögel“ hat vom 4. bis zum 6. Januar stattgefunden. In dieser Zeit nahmen laut des Deutschen Naturschutzbundes (NABU) 90 000 Vogelfreunde an der Aktion teil und zählten jeweils eine Stunde lang die gesichteten Wintervögel in ihrem Garten. Wer Der Haussperling bleibt, wie 2018, auf der Spitzenposition. Amseln und Grünfinken sind die Sorgenkinder der Zählung. Wo Detaillierte Ergebnisse können im Internet auf www.nabu.de eingesehen werden.

Ausgestattet mit Fernglas, Block und Stift, war die Zählung für ihn ein Kinderspiel. „Mittlerweile habe ich ein geübtes Auge, was die Vögel in meinem Garten anbelangt. Ich begeistere mich schon mein Leben lang für Vögel“, sagt Werner Minde, der in Bayern aufgewachsen ist. Gelebt hat er immer naturbezogen und auch in seinem eigenen Garten achtet er darauf, dass es für Vögel genug Nistmöglichkeiten und Futterquellen gibt. Er ist erleichtert, dass die Meisen sich von ihrem schweren Jahr erholt haben. „2017 gab es eine sehr kalte Witterung, die von den Meisen nicht gut verkraftet wurde. Die Population scheint sich allerdings erholt zu haben.“

Auf die Spatzen wartet der 70-Jährige in seinem Garten allerdings vergebens. Obwohl er Hühner hält und deswegen viele Körner hinter seinem Haus zu finden sind, kommen keine Spatzen in seinen Garten. Von wenigen Spatzen berichten einige Radevormwalder seit mehreren Jahren.

Nicht mehr so oft gesehen hat Werner Minde im vergangenen Jahr außerdem den Kleiber, der sonst häufiger zu Besuch war. Er ist gespannt darauf, welche Vögel dieses Jahr in seinem Garten ein Nest bauen. „Immer wieder kommen die Heckenbraunelle und der Buchfink zu uns zurück, um hier zu brüten. Die Kohlmeisen nehmen den Nistkasten, den wir aufgehängt haben, gut an.“

Die Zählung des NABU verzeichnet auch die Futterquellen, die in deutschen Gärten für Vögel geschaffen werden. Diese Faktoren beeinflussen die Zahl der gesichteten Wintervögel genauso wie die Bepflanzung der Gärten.

Werner Minde beschäftigt sich auch außerhalb der „Stunde der Wintervögel“ mit den Vögeln, die sich im Bergischen Land aufhalten. Er zieht oft mit Kamera und Fernglas los, um die verschiedenen Arten zu entdecken.