Starke Regenfälle für die Region vorhergesagt : Wupperverband warnt: Hochwasser am Wochenende möglich

Dieses Foto entstand beim Hochwasser im Juli 2021 nahe der Ortschaft Vogelsmühle. Am Wochenende rechnen die Meteorologen wieder mit starken Regenfällen. Foto: Michael in't Zandt

Bergisches Land Am Sonntag rechnen die Meteorologen mit starken Regenfällen. Der Wupperverband spricht eine Warnung aus: Am Fluss und seinen Nebenbächen könnte es zu Überschwemmungen kommen. In den Talsperren gebe es derzeit aber Stauraum.

Der Wupperverband warnt, dass durch „ergiebigen Dauerregen“ am kommenden Wochenende die Wupper und ihre Nebenbäche stark anschwellen können. Insbesondere für Sonntag sei laut den aktuellen Prognosen des Deutschen Wetterdienstes mit starken Niederschlägen zu rechnen. Anlieger der Gewässer sollten „besonders vorsichtig sein und auf ihre Sicherheit achten“, heißt es in einer aktuellen Information des Verbandes. „Kellerräume oder tiefergelegene Bereiche, zum Beispiel Unterführungen, sollen im Falle eines Hochwassers nicht betreten werden.“ Die Bürger sollten Informationen und Anweisungen der Einsatzkräfte, zum Beispiel der Feuerwehren, und der Kommunen, beachten und sich über Warn-Apps und Medien informieren. Der Wupperverband habe seine Bereitschaft aktiviert. Aktuelle Informationen über die Pegelstände der Gewässer sind im Hochwasserportal zu finden (https://hwpsn.wupperverband.de).

Die Bewohner der Region haben noch gut das Hochwasser vom 14. Juli in Erinnerung, als durch extreme Regenfälle unter anderem die Wupper-Talsperre überlief. Auch am Oberlauf des Flusses kam es zu schweren Schäden durch Überschwemmungen. „In den Talsperren ist Stauraum für den Hochwasserschutz frei“, erklärt der Wupperverband zur aktuellen Situation. „Wir werden die Abgabe aus den Talsperren vorsorglich erhöhen, um zusätzlichen Puffer für die Regenmenge zu schaffen.“

(s-g)