Wupperverband: Trockener und heißer Juli – aber keine Temperaturrekorde

Wupperverband : Der trockenste Juli in Hückeswagen seit 1955

Die Temperaturen im Juli waren auch in Hückeswagen rekordverdächtig. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Hückeswagen Die Hückeswagener haben in den vergangenen Wochen ordentlich geschwitzt. Die Wetteraufzeichnungen des Wupperverbands zeigen aber, dass es in den Jahren zuvor durchaus noch heißere Tage in einem Juli gab.

(rue/büba) Das Bergische Land ist das „Regenloch“ Deutschlands? Von wegen! Was haben die Menschen in der Region in den vergangenen Wochen geschwitzt, denn der Hochsommer hatte auch Hückeswagen im Juli fest im Griff. Der Ferienmonat präsentierte sich von einer besonders sonnigen und heißen Seite. Dies zeigen die Wetteraufzeichnungen des Wupperverbands.

So fielen zum Beispiel an der Bever-Talsperre in Hückeswagen nur 26 Liter Regen pro Quadratmeter, üblich ist in diesem Monat mit 115 Litern etwa das Vierfache. Weniger Regen im Juli war zuletzt 1955 gefallen, als es mit gerade einmal 19 Liter noch trockener geblieben war. In Wuppertal, im Klärwerk Buchenhofen, war es sogar der niederschlagärmste Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1937, denn dort fielen lediglich 23 Liter. Durchschnitt sind dort 95 Liter.

Gleich an 23 Tagen fielen in Hückeswagen überhaupt keine Tropfen, an vier weiteren blieb das Messergebnis unter einem Liter pro Quadtratmeter. Nur an vier Tagen regnete es stärker: Am 5., 10., 11. und 28. Juli kamen insgesamt 24 Liter zusammen, was 91 Prozent des gesamten Juli-Niederschlags ausmachten.

Außerdem war der vergangene Juli zusätzlich zur Trockenheit auch noch sehr heiß. An der Bever-Talsperre wurden als Maximum 34,5 Grad am 27. Juli gemessen, am 2. Juli 2015 war es mit 35,5 Grad allerdings noch etwas heißer. Das war immerhin aber „kühler“ als in Leverkusen, wo am 26. Juli 37,9 Grad, und in Wuppertal-Barmen, wo am 26. Juli 36,6 Grad gemessen wurden. Laut Deutschem Wetterdienst war es der zweitsonnenscheinreichste Juli seit Beginn der Aufzeichnungen 1951.

Dank des nassen Winters sind die Talsperren des Wupperverbands trotz der momentanen Trockenheit jedoch weiterhin gut gefüllt. Die Hauptsperre der Trinkwassertalsperre Große Dhünn hat zurzeit einen Füllstand von etwa 80 Prozent. Die Brauchwassertalsperre Wupper-Talsperre ist zu 62 Prozent gefüllt, die Bever-Talsperre liegt derzeit sogar bei 84 Prozent.

