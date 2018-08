Wupperverband: Trockener und heißer Juli – aber keine Temperaturrekorde

Wupperverband : Juli – trocken, heiß, ohne Rekord

Die Temperaturen stiegen in den vergangenen Wochen auch in Radevormwald in rekordverdächtige Höhen. Allerdings war es in anderen Jahren noch wärmer. Foto: imago/Revierfoto/Revierfoto

Radevormwald Die Rader haben in den vergangenen Wochen ordentlich geschwitzt. Die Wetteraufzeichnungen des Wupperverbandes zeigen aber, dass es in den Jahren zuvor durchaus noch heißere Tage in einem Juli gab.

Was haben wir in den vergangenen Wochen geschwitzt... Der Hochsommer hatte auch Radevormwald im Juli fest im Griff. Der Ferienmonat präsentierte sich von einer besonders sonnigen und heißen Seite. Dies zeigen auch die Wetteraufzeichnungen des Wupperverbandes. So fielen zum Beispiel an der Bever-Talsperre in Hückeswagen nur 26 Liter Regen pro Quadratmeter, üblich sind in diesem Monat 115 Liter. Hier war es der niederschlagsärmste Juli seit 1955, damals fielen nur 19 Liter. In Wuppertal, im Klärwerk Buchenhofen, war es sogar der niederschlagärmste Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1937, denn hier fielen lediglich 23 Liter, Durchschnitt sind dort 95 Liter. In Wermelskirchen an der Großen Dhünn-Talsperre waren es 30 Liter, 109 Liter fallen dort im Mittel. Einen so trockenen Juli gab es zuletzt 1994 mit ebenfalls nur 30 Litern Regen. Im Klärwerk Solingen-Burg fielen 34 Liter, statistisch sind es sonst 113 Liter. 1982 war hier zuletzt in einem Juli so wenig Regen zu verzeichnen, damals waren es 32 Liter.Am wenigsten regnete es an der Messstation Klärwerk Leverkusen mit nur neun Litern im gesamten Monat. Durchschnittlich fallen dort 78 Liter. Am meisten Niederschlag fiel mit 46 Litern in Neumühle am Zulauf der Großen Dhünn-Talsperre.

Viele Tage waren niederschlagsfrei. Am meisten regnete es am 9. und 10. Juli. Am 9. Juli fielen in Buchenhofen 14 Liter, am 10. Juli in Lindscheid an der Großen Dhünn-Talsperre 13 Liter.

Außerdem war der vergangene Juli zusätzlich zur Trockenheit auch noch sehr heiß. Allerdings gab es in jüngster Vergangenheit bereits heißere Tage. Am Klärwerk Leverkusen wurden am 26. Juli 37,9 Grad Celsius gemessen, 2012 waren es am 19. August 38,3 Grad. In Wuppertal-Barmen wurden in der Spitze am 26. Juli 36,6 Grad gemessen, am 2. Juli 2015 waren es 36,8 Grad.

An der Bever-Talsperre wurden als Maximum 34,5 Grad am 27. Juli gemessen, am 2. Juli 2015 war es mit 35,5 Grad noch heißer gewesen. Vielen Menschen hat allerdings die lang anhaltende Hitze zu schaffen gemacht. Laut Deutschem Wetterdienst war es der zweitsonnenscheinreichste Juli seit Beginn der Aufzeichnungen 1951.