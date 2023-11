Wupperverband gibt wichtige Tipps Dieser Müll gehört nicht in die Toilette

Essenreste, besonders kalte Fette, verkleben die Rohre und locken Ratten an. Gekochte Lebensmittel gehören in die Restmülltonne, rohes Obst und Gemüse in den Biomüll. Wenn Medikamente über die Toilette ins Abwasser gelangen, entsteht ein Cocktail an Substanzen, der in der Kläranlage nicht vollständig entfernt werden kann. „Medikamente gehören in den Restmüll und gelangen so in die Müllverbrennung“, erläutert die Sprecherin des Wupperverbandes. Chemikalien wie Säuren, Farben, Lacke, Altöl und Verdünner belasten das Abwasser, die Kanalisation und letztlich auch die Flüsse. Sie gehörten in die Schadstoffsammlungm sagt sie. WC-Steine und Wasserkastenzusätze belasten unnötig das Abwasser. „Solche Zusätze sind nicht notwendig. Das WC mit umweltfreundlichem Reiniger sauber machen, das schützt auch vor Gerüchen“, meint die Sprecherin.

https://www.wupperverband.de/service/wissen-und-lernen/themen/was-gehoert-nicht-ins-abwasser