Gewässer im Bergischen Land : Der Wupperverband feiert 2020 sein 90-jähriges Bestehen

Radevormwald Zu den Herausforderungen des Verbande in der Zukunft gehören Themen wie Wetterextreme und Mikroplastik. Zudem soll die Renaturierung der Gewässer weiter vorangetrieben werden.

() Das neue Jahr startet für den Wupperverband mit einem Jubiläum: Am 8. Januar 1930 trat das Wuppergesetz in Kraft. Somit wurde vor 90 Jahren der Wupperverband gegründet. Seitdem ist der Verband für die Wasserwirtschaft im Gebiet der Wupper von der Quelle bis zur Mündung verantwortlich.

„Es gab im 19. und frühen 20. Jahrhundert in unserer Region massive Probleme, von extremer Verschmutzung der Wupper über großen Wasserbedarf der wachsenden Industrie und Bevölkerung bis hin zu Hochwasserkatastrophen“, erinnert Wupperverbands-Vorstand Georg Wulf an die damalige Lage. „Die Idee bei der Gründung des Wupperverbandes war, dass die Aufgaben und Probleme über kommunale Grenzen hinweg von einer Organisation bearbeitet werden. Und genau so arbeiten wir heute als Manager des gesamten Flussgebiets Wupper für unsere Mitglieder und die Bürger.“