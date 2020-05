Draisinenstrecke in Radevormwald : Wuppertrail nimmt an Himmelfahrt wieder Fahrt auf

Radevormwald Nach der Zwangspause durch das Corona-Virus starten am 21. Mai wieder die Draisinenfahrten durchs Tal der Wupper. Es gelten natürlich bestimmte Sicherheitsregeln. Ab sofort kann auf der Internetseite wieder gebucht werden.

Gute Nachricht für alle, die davon geträumt haben, sich auf den Draisinen des Wuppertrails wieder die Frühlingsluft um die Nase wehen zu lassen: Der Fahrtbetrieb soll in der kommenden Woche, am Himmelfahrtstag, 21. Mai, wieder beginnen.

„Wir konnten zum Glück eine Soforthilfe in Höhe von 9000 Euro erhalten, die innerhalb von wenigen Tagen kam“, erklärt Armin Barg. Außerdem habe man in vielen Fällen bei den Absagen mit einer Gutscheinlösung für die Fahrgäste arbeiten können, auch wenn in vielen Fällen auch Erstattungen gezahlt wurde. Barg ist zuversichtlich, dass der Wuppertrail trotzdem finanziell über die Runden kommen wird – Einnahmeverluste wird es in diesem Jahr freilich unterm Strich geben.