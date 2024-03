Verein für Kanusport Regatta-Wochenende auf dem Stausee

Am Sonntag starteten 22 Boote aus der Ocean Sports-Klasse. Die Teilnehmer paddelten in Outriggern, Surfski und auf Stand Up Paddle-Boards (SUP) über die elf Kilometer lange Strecke und trotzten dabei auch Windböen von bis zu 55 km/h, Regenschauern und Hagel. Marton Buday (ESV Wuppertal Ost) entschied das Rennen auf seinem Heimatgewässer deutlich für sich und blieb als einziger Teilnehmer mit 57:29,5 unter einer Stunde. Zweitschnellster Outrigger-Fahrer war Heiko Bütehorn (HKC Hannover), Drittplatzierter Torben Kuhlmann (WSV Niederrhein Duisburg).