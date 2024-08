Junior-Uni in Wuppertal Spannende Kurse für Werkstattprofis, Bienenforscher und Demokraten

Die Sommerferien gehen in den Endspurt. Schon diese Woche laufen die Anmeldetage für das Sommersemester an der Junior-Uni in Wuppertal. Von Donnerstag, 15. August, 10 Uhr, bis Montag, 19. August, 10 Uhr, können sich Werkstattprofis, Bienenforscher und Demokraten anmelden. Mit mehr als 200 Kursen sowie knapp 2600 Plätzen zur freien Anmeldung startet die Uni für das Bergische Land ins Wintersemester, das vom 9. September bis 14. Februar 2025 läuft. Nachwuchsforscher zwischen vier und 20 Jahren können in den Kursen gemeinsam forschen, kreativ gestalten und viel entdecken.