Aktionstag im Wülfingmuseum in Radevormwald Spannende Einblicke in ein Industriedenkmal

Für das langjährige Vereinsmitglied Peter Dominick, Hobby-Historiker und Kenner seiner Region, sind Führungen durch das Museum mittlerweile so, als würde er Besucher in sein heimisches Wohnzimmer einladen. Der Radevormwalder hat viel zu erzählen, kennt viele Details und natürlich auch physikalische Zusammenhänge. So lotste der Museumsführer seine Gäste gemütlichen Schrittes zunächst zur Wasserturbine, erklärte, wie die Fabrik in ihren Anfängen mit Wasserkraft betrieben wurde. Im Anschluss zeigte er ihnen das Herzstück des Museums, die elektrische Zentrale samt Dampfmaschine. Das mächtige Schwungrad sorgte für große Augen bei den Besuchern, die sogleich nicht nur den guten Zustand der Maschinerie erkannten, sondern auch ihre vielen Details. „Da steckt viel technische Schönheit, mit den Verzierungen und den Kolben“, meinte beispielsweise Besucher Hans Jörg (59). Neben der Funktionsweise der Dampfmaschine, erzählte Dominick auch, dass Wülfing mit seiner elektrischen Zentrale der erste Stromversorger für den damaligen Landkreis Lennep war.