Ferienspaß in Radevormwald : Erlebnisreiche Tage in der Natur

Info

Kooperation Ab dem 11. August bietet das Life in Kooperation mit der Lebenshilfe jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr ein integratives Sportangebot auf dem Sportplatz Auf der Brede für alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Das Angebot soll Menschen mit und ohne Handicap in einem unverbindlichen Rahmen zusammenbringen, die dann gemeinsam Spaß an der Bewegung finden. Weitere Infos dazu gibt es bei Alina Koppelberg telefonisch unter 02191 4620689 oder per E-Mail an alina.koppelberg@jugendtreff-life.de oder bei Sarah Böttcher, Koordinatorin Familenunterstützender Dienst der Lebenshilfe, telefonisch unter 0151 19510269 oder per E-Mail an sarah.boettcher@lhbl.de