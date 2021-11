Evangelische Kirchengemeinde Remlingrade/Dahlerau : Ein Neuanfang für den Gemeindetreff

Dahlerau/Remlingrade Die Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau hat die Angebote für Senioren neu organisiert. Maria Riese wird jetzt von Julia Klinkusch unterstützt.

Maria Riese hatte den Seniorenclub vor 17 Jahren von ihrem Mann übernommen. Günter Riese hatte den Seniorenclub in den 1970er-Jahren gegründet. „Mein Mann ist früh in Rente gegangen und hatte Zeit, um sich intensiv um die Seniorenarbeit zu kümmern. Damals sind 120 Männer und Frauen zu dem Seniorenclub gekommen, wir haben Fahrten unternommen und für unsere Treffen Programme angeboten“, sagt Maria Riese. Für den Neustart am Donnerstagnachmittag im Bürgerzentrum am Siedlungsweg hatte die Gemeinde 60 Männer und Frauen angeschrieben. Gekommen war etwa die Hälfte. „Für den Neustart ist das schon gar nicht schlecht, wir sind zufrieden, aber wollen in Zukunft wieder mehr Menschen erreichen. Manche Senioren sind noch sehr zurückhaltend wegen Corona“, sagt Maria Riese. Sie bekommt bei der Organisation des Gemeindetreffs Unterstützung von Julia Klinkusch, Hans Otto Ottfried und Pfarrer Albrecht Keller. Zu viert wollen sie den neuen Gemeindetreff in den nächsten Monaten zu einem Angebot entwickeln, das auf die Wünsche und Bedürfnisse der Gemeindeglieder eingeht.