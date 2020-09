Wetter in Radevormwald : Talsperren-Pegel niedrig wie selten – nur noch zu 26 Prozent gefüllt

Wetter in Radevormwald

Radevormwald Anhaltende Trockenheit sorgt weiterhin für einen sinkenden Wasserspiegel. Die Wuppertalsperre ist zu weniger als einem Drittel gefüllt – doch Regen ist für die nächsten Tage angesagt.

Die Uferstreifen werden immer breiter, und die ersten Erhebungen werden als Inseln im Wasser sichtbar – der Pegel der Wupper-Talsperre ist in diesen Tagen so niedrig wie selten. Der Grund ist der ungewöhnlich trockene Sommer – schon der zweite in Folge. Für viele ein Beweis, dass der Klimawandel sich immer deutlicher bemerkbar macht.