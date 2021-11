Winterpause beginnt am 12. Dezember : Wülfingmuseum plant nächste Saison

Peter Dominick und Gerd Neumann (r.) an der historischen Dampfmaschine. Foto: Flora Treiber

Dahlerau Der letzte Thementag im Wülfingmuseum widmete sich der Energiegewinnung. Vermietungen haben das Museum durch die Saison gebracht.

Die Saison war im Wülfingmuseum wegen der Corona-Pandemie kurz. Im Juli feierte das Museum in Dahlerau nach dem Lockdown Wiedereröffnung. Am ersten Thementag war der Eintritt für alle Gäste frei. Wie die Saison begonnen hat, neigte sie sich am Sonntag auch ihrem Ende zu. Mit dem letzten Thementag sind die finalen Wochen des Wülfingmuseums für 2021 angebrochen. Die Winterpause beginnt am 12. Dezember. Gerd Neumann, Vorstandsmitglied des Museums, wirft einen Blick zurück auf die kurze Saison nach dem langen Lockdown.

„Die Besucherzahlen waren durchwachsen, aber damit haben wir nach dem Lockdown auch gerechnet. Viele Menschen sind noch zurückhaltend“, sagt er. Die Besucher im Museum und im Café kamen aus Radevormwald und aus anderen Städten. Die Thementage waren beliebt und sollen 2022 wieder angeboten werden. „Die Thementage haben sich bewährt. Wir planen aktuell die Termine für 2022. Wir wollen versuchen, dass auch an den anderen Sonntagen Führungen angeboten werden können“, sagt Neumann.

Info Die vier Museen in Radevormwald Das Wülfingmuseum gewährt Einblicke in ein Industriedenkmal und hat jeden Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Vom 12. Dezember bis 16. Januar ist das Museum geschlossen. Das Heimatmuseum an der Hohenfuhrstraße war lange aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen, hat aber seit September wieder geöffnet, jeden Sonntag von 14.30 bis 17 Uhr. Das Museum für Asiatische Kunst in Sieplenbusch ist in diesem Winter ebenfalls geöffnet und feiert am 11. und 12. Dezember ein Lichterfest. Am 11. Dezember gibt es ab 17 Uhr auch ein Live-Konzert. Das Bismarck-Zweiradmuseum ist während der Pandemie umgezogen und noch geschlossen. Der neue Standort befindet sich in den historischen Bismarck-Werken.

Gut angenommen wurden thematische Führung für Kleingruppen, die sich angemeldet haben. Mit der Vermietung des Cafés für Tagungen, Mitarbeiterversammlungen oder private Feiern hat sich der Museumsverein über das Jahr gebracht. „Die Vermietungen sind für unsere finanzielle Situation sehr wichtig. Gewachsen ist die Nachfrage von Unternehmen, die den Raum für Konferenzen oder Schulungen buchen“, berichtet Neumann. Auf diesen Einnahmezweig wird der Verein auch 2022 setzen.

Um mehr Besucher ins Museum zu locken, das einen umfangreichen Einblick in die Textilindustrie und die Industrialisierung bietet, will der Verein das Wülfingmuseum für Fahrradfahrer attraktiver machen. Geplant ist, dass E-Biker den Akku ihres Rads im Museum aufladen können. Neumann arbeitet daran, dass eine Ladestation vor dem Museum installiert wird. „Ladestationen sind sehr teuer, aber wir arbeiten an der Idee. Die Ladestationen innerhalb des Museums werden zum Start der neuen Saison umgesetzt“, kündigt er an. Dann sollen E-Biker mit ihrem Akku und dem passenden Ladegerät eine Stromquelle im Museum zur Verfügung gestellt bekommen. Im Zuge dieser Maßnahme sollen auch Fahrradständer vor dem Museum realisiert werden. Ob die beliebten Basare 2022 wieder im Café stattfinden werden, ist noch unsicher. „Wir müssen die Entwicklung der Pandemie abwarten, um diese Veranstaltungen zu planen“, sagt Neumann, der zusammen mit Peter Dominick für den Museumsbetrieb und alle technischen Fragen zuständig ist. Im Vorstand haben sie die Aufgaben des Kassenwarts und des Schriftführers inne. Der neue erste Vorsitzende des Vereins ist Franz Werner von Wismar, seine Stellvertreterin ist Karola Johnen. Über neue Mitstreiter wäre der Verein dankbar. Neumann befindet sich mit einigen Ehrenamtlern aus den Wupperorten im Gespräch, die sich vielleicht in der neuen Saison am Museumsalltag beteiligen werden.

Das Hochwasser im Sommer hat das Museum nicht stark getroffen. „Das Untergeschoss stand zeitweise unter Wasser, aber das wurde schnell abgepumpt, und es sind keine großen Schäden entstanden“, sagt Dominick. Er begrüßte die Besucher des letzten Thementages dieser Saison an der größten Dampfmaschine der Region, die sich am Sonntag das letzte Mal für 2021 in Bewegung setzte. Die Wasserturbine stammt aus dem Jahr 1922 und war ebenfalls Teil des Thementages. Aus dem Kellerraum kann man den Blick auf die gigantische Transmissionswelle, die elektrischen Strom produziert, genießen. Dominick erklärte zum Energie-Thementag außerdem das Prinzip eines Wassergrabens und wie die Wupper überhaupt als Energiegewinner genutzt werden kann.