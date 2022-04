Radevormwalder auf Landesebene aktiv : Winterhagen auf Landesebene aktiv

Radevormwald Der Vorsitzende des Radevormwalder Seniorenbeirates ist nun auch Beisitzer in der Landesseniorenvertretung. Dort will er sich vor allem um die Themen Digitalisierung und Mobilität kümmern.

Unter diesem Motto gehen jetzt auch die neu Gewählten die vielfältigen Themen des Alters an, darunter die Bearbeitung von 14 in der Mitgliederversammlung beschlossenen Anträgen. In der kommenden Woche nimmt Winterhagen, der sich bislang nur sporadisch in der LSV engagiert hatte, an der ersten offiziellen Sitzung des Gremiums teil; dann sollen den Vorstandsmitgliedern auch ihre Aufgabenbereiche zugeteilt werden. „Ich möchte gerne in den Landessportbund und mich außerdem um Themen wie Mobilität und Digitalisierung kümmern“, kündigt Winterhagen an.