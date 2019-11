Radevormwald : Wolf kritisiert Grundschulpolitik

Radevormwald Mehr als ein Drittel der neu eingestellten Lehrkräfte in Radevormwald sind laut dem Landtagsabgeordneten Seiteneinsteiger.

Der für Radevormwald zuständige Landtagsabgeordnete Sven Wolf hat sich kritisch über die Schulpolitik der Landesregierung geäußert. Unbesetzte Stellen, unfaire Besoldung und überlastete Lehrkräfte – so sehe die Situation an vielen Grundschulen in Nordrhein-Westfalen aus, fasst der Abgeordnete zusammen: „Im Schnitt sind zurzeit zirka 14 Prozent aller neu eingestellten Lehrkräfte in Nordrhein-Westfalen Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger. Für Radevormwald habe ich mit einer Kleinen Anfrage gerade kürzlich die aktuellen Zahlen für das Schuljahr 2018/19 abgefragt. Insgesamt sind in Radevormwald 37,5 Prozent der neu eingestellten Lehrkräfte Seiteneinsteiger. Schaut man sich das allerdings genauer an, fällt die Situation an den Grundschulen auf. Dort sind von vier Neueinstellungen drei Stellen mit Seiteneinsteigern besetzt worden. Das wären dann 75 Prozent.“