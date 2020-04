Corona-Bestimmungen : Menschen und Masken auf dem Wochenmarkt

Radevormwald Auf dem Markt im Zentrum der Bergstadt war am Wochenende die Corona-Krise spürbar. Viele Menschen schützten Mund und Nase. Doch das Stück Textil vorm Gesicht war für viele sichtlich noch ungewohnt. Ab Montag wird es beim Einkauf Pflicht.

Vorschriften Ab heute, Montag, gilt in NRW die Maskenpflicht für alle Bürger, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen, einkaufen oder sich in Arztpraxen aufhalten. Mit der Maskenpflicht wird das Ziel verfolgt, die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus weiter zu reduzieren. Wer eine Maske trägt, muss trotzdem den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. In öffentlichen Verkehrsmitteln ist das oft nur schwer umsetzbar. Die Masken, die jetzt als „Alltagsmasken“ bezeichnet werden, sind textile Mund-Nase-Bedeckungen. Wer keine Masken hat, kann auf ein Tuch oder einen Schal zurückgreifen.

Der Marktplatz wirkt an diesem Samstag noch mehr als sonst wie eine Bühne. Die Darsteller des Wochenmarktes, die von der Kaiserstraße, der West- und Oststraße auf die Bühne treten, bereiten sich hinter den Kulissen, in den Seitenstraßen, auf ihren Auftritt vor. Einige ziehen sich Handschuhe an, andere ziehen ihre Maske über das Gesicht, die auf dem Weg ins Rampenlicht noch unter dem Kinn baumelte. Jetzt bloß nicht mehr ins Gesicht fassen oder die Maske richten lautet die Regieanweisung.

So sind die Regeln in NRW

So sind die Regeln in NRW : Schulen verzichten auf Maskenpflicht

An der Umsetzung scheitern die meisten. Mal kurz Luft holen oder die Maske zurecht zupfen – hoffentlich sieht es niemand. Eine Maske für Mund und Nase zu tragen ist für die meisten Marktbesucher Neuland und noch längst keine Selbstverständlichkeit. Sie ist wie der kratzende Wollpullover, den eine ferne Tante gestrickt hat. Man weiß, es ist die richtige Entscheidung ihn zu tragen, aber wirklich bequem fühlt er sich nicht an. Die Maske ist ein störender Fremdkörper. In einigen Tagen, wenn man ohne Mund- und Nasenmaske nicht mehr in einen Supermarkt kommt, merken wir sie vielleicht nicht mehr und gewöhnen uns an das neue Accessoire.