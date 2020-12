Unternehmen im Oberbergischen Kreis : Wirtschaftsjunioren mit Zuversicht

Oberberg Unter Pandemie-Bedingungen haben Mitglieder nun ihre Jahreshauptversammlung durchgeführt. Für das kommende Jahr haben die jungen Unternehmer bereits viele Ideen, auch in Zusammenarbeit mit den Schulen.

Neben Michel Zacher (Sparkasse Gummersbach) als Vorsitzenden, wurden Johannes Cramer (Cramer und Herling oHG), Matthias Kausemann (dhpg Dr. Harzem und Partner mbB) sowie Anna Simon (KLEUSBERG GmbH & Co. KG) im Vorstandsamt bestätigt und für 2021 wiedergewählt. Anna Simon unterstützt den Verein sogar überregional und bringt sich als stellvertretende Landesvorsitzende der Wirtschaftsjunioren NRW e.V. ab 2021 mit landesweiter Strahlwirkung ein.

Zunächst steht aber das alljährliche Erfolgsprojekt „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ im Dezember an. Hierbei werden in den weiterführenden Schulen des Landkreises von den Wirtschaftsjunioren eigens entwickelte Fragebögen ausgegeben, die die Themen Wirtschaft, Politik, Bildung und Gesellschaft betreffen und über den Tellerrand der Lehrpläne hinausgehen. Auch in diesem Jahr ist – trotz allem – die Resonanz wieder sehr gut seitens der Schulen.