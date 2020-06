Wirtschaft in Radevormwald : Raiffeisenbank erweitert Rader Team

Radevormwald 18 Mitarbeiter stehen nun den Kunden für Beratungen zur Verfügung, sowohl zu den gewohnten Öffnungszeiten als auch für bestimmte Terminvereinbarungen. Firmenkundenberater Andreas Müllenmeister unterstützt den Niederlassungsleiter Axel Klugmann.

Bereits gut eingelebt haben sich die beiden neuen Kollegen Jakub Hamidovic in der Vermögens- sowie Patrick Haase in der Finanzierungsberatung. Schon nach kurzer Zeit nehmen die Kunden der Raiffeisenbank Radevormwald die Beiden als freundliche und sachverständige Ansprechpartner gerne wahr und in Anspruch. Klugmann sagt zu den räumlichen und personellen Entwicklungen: „Mit diesen Maßnahmen sind wir den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden nachgekommen. Wir haben zukunftsorientiert sowohl in Effizienz als auch in Wohlbefinden investiert. Zudem machen steigende Kundenzahlen eine Erweiterung der Beratungskapazitäten auch hier in Radevormwald notwendig.“