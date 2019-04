Finanzamt : Jetzt umsteigen: Mit nur einem Klick von Elster-Formular zu „Mein ELSTER“

Wipperfürth Die Finanzverwaltung entwickelt die Möglichkeit der effizienten, zeitgemäßen, barrierefreien und hochsicheren elektronischen Übertragung jeglicher Steuerdaten mittels Elster kontinuierlich fort.

„Verlieren Sie keine Zeit und steigen Sie am besten sofort um, damit Sie. schon heute die vielfältigen Vorzüge von Mein ELSTER nutzen können“, empfiehlt Johannes Meyer, stellvertretender Dienststellenleiter des Finanzamts Wipperfürth. Neben der elektronischen Abgabe der Steuerklärung biete Mein ELSTER die Option, elektronische Anträge und Mitteilungen an das Finanzamt zu senden. Fristverlängerungen könnten ebenfalls über das digitale Portal beantragt oder Einsprüche gegen Bescheide eingelegt werden. Wer sich unter www.elster.de registriert, erhält nicht nur einen bequemen und sicheren, sondern auch einen papierlosen Zugang zu seinem Finanzamt. „Die Kommunikation mit dem Finanzamt ist so mühelos, bequem und flexibel jederzeit möglich“, heißt es in einer Pressemitteilung des Finanzamtes.