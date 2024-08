Psychologische Beratungsstelle Herbstmühle in Wipperfürth Im Jahr 2023 gab’s 786 Neuanmeldungen

Info

Sprechstunden In den Familienzentren Am Kamp in Hückeswagen sowie Sprungbrett und Auf der Brede in Radevormwald bietet die Herbstmühle regelmäßig Sprechstunden an. Auch am Engelbert-von-Berg-Gymnasium und am St. Angela-Gymnasium in Wipperfürth, die beide auch von vielen Hückeswagener Jugendlichen besucht werden, ist die Beratungsstelle präsent.

Geldgeber Träger der Beratungsstelle ist der Verband der Katholischen Kirchengemeinden im Oberbergischen Kreis. Geldgeber sind das Land, der Oberbergische Kreis, die Städte Wipperfürth und Radevormwald sowie die Gemeinde Lindlar und das Erzbistum Köln. Weitere Förderer sind die Bundesinitiative Frühe Hilfen und private Spender.

Kontakt Herbstmühle 3 in Wipperfürth, Außenstelle in Radevormwald, Hohenfuhrstraße 16, Tel. 02267 3034, E-Mail: herbstmuehle@beratung-in-wipperfuerth.de