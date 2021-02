Eis und Schnee in Radevormwald : Winterkälte – „da wirkt Frost wie Klebstoff“

Radevormwald Viele Autofahrer in Radevormwald brauchten wegen der tiefen Temperaturen Hilfe vom Fachmann. Das aktuelle Schneeaufkommen ist dagegen eigentlich harmlos.

„Das aktuelle Schneeaufkommen ist eigentlich harmlos“, meint Ingo Oberkersch. „Problematisch sind eher die tiefen Temperaturen. Denn das Natriumchlorid, mit dem wir streuen, wirkt ab einer Temperatur von minus fünf Grad nicht mehr so gut. Die Tauwirkung ist dann geringer.“ Die Minusgrade sorgten auch auf andere Weise für Probleme: So stand bei Martin Müller, Inhaber einer Autowerkstatt in Mermbach, ab 6 Uhr das Telefon nicht mehr still. Grund: So mancher Autofahrer wunderte sich, dass er vom heimischen Parkplatz nicht von der Stelle kam und vermutete, dass die Winterreifen nicht gut genug sind. „Das Problem war in den Morgenstunden jedoch, dass unter der pudrigen Schneeschickt dickes Eis war, und da ist einfach kein Vorwärtskommen“, sagt Müller, den Hilfeanrufe ereilten, weil Autofahrer erst gar nicht in ihr Fahrzeug kamen: „Wir sind diese niedrigen Temperaturen nicht mehr gewohnt. Und deshalb hat so mancher die Vorbereitungen schleifen lassen. Wenn Feuchtigkeit zwischen Tür und Dichtung kommt, friert die Tür zu. Da sollte man gerade bei kleineren Autos vorsichtig sein, dass man nicht den Türgriff bei dem Versuch abreißt, die Tür zu öffnen.“