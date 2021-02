Winter in Radevormwald : Schlittschuhlaufen im eigenen Garten

Winter in Radevormwald

Radevormwald Daniel Rößler hat für seine Familie eine eigene Eisbahn gebaut – die frostigen Temperaturen spielten ihm in die Karten. Nächstes Jahr sollen auch Nachbarn von der Idee profitieren.

Anne, Daniel und Emily Rößler brauchen nur die Gartentür zu öffnen, um Schlittschuh zu laufen und das Winterwetter in vollen Zügen zu genießen. Die Eisbahn hinter dem Haus der Familie ist mehr als 60 Quadratmeter groß und war eine spontane Idee des Familienvaters.

Daniel Rößler hatte ein Video im Internet gesehen, wie man eine eigene Eisbahn baut. Die Umsetzung war gar nicht so leicht und hat den 39-Jährigen herausgefordert. „Als die Temperaturen gesunken sind, habe ich mir vorgenommen, unseren Hof in eine Eisbahn zu verwandeln. Freunde und Familie fanden die Idee zuerst ziemlich verrückt und haben nicht geglaubt, dass es klappt“, sagt er.

Bei konstanten Minusgraden und leichtem Schneefall hatte er sich an die Arbeit gemacht, um die vier Zentimeter dicke Eisbahn mit glatter Oberfläche zu realisieren. „Ich habe Stunden hier draußen verbracht und die meisten Arbeiten spät abends und nachts erledigt, weil das Wasser dann besonders schnell gefroren ist. Bis die Eisbahn fertig war, hat es mehrere Tage gedauert.“ Radevormwald erreichte in der zweiten Februar-Woche Minustemperaturen von bis zu minus 13 Grad Celsius.

Der ebene Untergrund des Garagenhofes am Grafweg eignete sich gut für die Aktion, so dass Rößler direkt loslegen konnten. Mit dem Gartenschlauch ließ er Wasser auf die Fläche laufen, die er mit Schnee eingegrenzt hatte. Sobald das Wasser gefroren war, folgte die nächste Schicht Wasser. „Das Wasser aus dem Gartenschlauch ist gegen den eisigen Boden relativ warm. Deswegen habe ich mit kleinen Mengen Wasser gearbeitet und eine dünne Schicht nach der nächsten frieren lassen. Das war zeitintensiv.“ Auf der Ergebnis ist der Radevormwalder stolz, denn die Oberfläche ist spiegelglatt und ebenmäßig.

Er und seine Familie haben die selbstgebaute Eisbahn am Wochenende in vollen Zügen genossen. Anne Rößler steht sicher auf ihren Schlittschuhen und bringt diese Kunst auch ihrer Tochter Emily bei, die mit zwei Jahren auf Gleitschuhen ihre Balance trainiert. „Ich finde die Idee total schön, und wir hatten sehr viel Spaß mit der Eisbahn“, sagt Anne Rößler.

Schade findet der Familienvater, dass aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr Menschen von der Eisbahn profitieren konnten. „Wir durften ja niemanden einladen oder ein kleines Fest in unserem Garten veranstalten. Das werden wir im nächsten Winter nachholen, wenn es die Temperaturen und die Corona-Krise zulassen“, sagt Daniel Rößler. Er freut sich darauf, seine neu gewonnene Fähigkeit in den nächsten Wintern zu verfeinern und weitere Eisbahnen zu bauen. Die nächste soll noch größer werden. „Wir haben hier auf unserem Grundstück ja noch Platz und könnten eine doppelt so große Eisbahn bauen. Der erste Test war ein voller Erfolg, und daran werde ich anknüpfen.“ Daniel Rößler und seine Familie hoffen, dass sie auf die nächste Eisbahn mit Freunden, Glühwein und Kinderpunsch anstoßen können.