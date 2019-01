Nachts tappt Unbekannte mit Waffe in eine Fotofalle in Radevormwald : Wilderer in bergischen Revieren

Diese etwa 65 Kilogramm schwere Bache ist im Revier Hönde vermutlich von einem Wilderer erlegt worden. Foto: Pauls Foto: Pauls/Detlev Pauls

Radevormwald In Radevormwald erlegte ein Unbekannter fachmännisch eine Bache, holte sie aber nicht ab. Monate später tappte eine Person in einer Fotofalle im Nachbarrevier – die heimischen Jäger machen sich derzeit so ihre Gedanken.

So richtig traute Detlev Pauls seinen Augen nicht: Mit einem Blattschuss hatte ein Unbekannter in seinem Revier in Hönde eine 65 Kilogramm schwere Bache geschossen. Das so erlegte Tier war von einem Landwirt gefunden worden, der den Revierpächter sofort informierte. Telefonate sorgten schnell für Gewissheit: Kein Jäger aus Nachbarrevieren hatte einen Schuss auf das Wildschwein abgegeben – ein Wilderer war unterwegs.

Die Fälle von Wilderei nehmen zu. Wobei schon als Wilderei gilt, wer ein angefahrenes und verendetes Tier, das am Straßenrand liegt, mitnimmt, um das Wildbret zu nutzen. Die Revierpächter sind derzeit gewarnt. Zumal im November ein Wilderer mit Waffe von einer Wildkamera erfasst wurde. Die Qualität des Bildes sei aber laut Kreispolizeibehörde so schlecht, dass eine Ermittlung wohl wenig erfolgsversprechend ist.

Nächtliche Begegnungvon Ricke und Dachs. Eine Wildkamera hielt dies im Revier von Claudia Möllney fest. Foto: Möllney Foto: Möllney

Info Freiheitsstrafe für Jagdwilderei Fälle Im Jahr 2018 hat es laut Polizei fünf angezeigte Fälle von Wilderei im gesamten Oberbergischen Kreis gegeben. Davon einen offiziellen Fall in Radevormwald. 2017 gab es ebenfalls einen Fall von Wilderei: Damals wurde ein Reh vom Straßenrand gestohlen. Laut Polizei gab es dann viele Jahre Ruhe – 2004 wird der letzte Fall im Rückblick in den Polizeiakten festgehalten. In Hückeswagen wurden zwei Fälle von Wilderei bekannt: 2013 und 2008. Gesetz Jagdwilderei ist laut Paragraf 292 des Strafgesetzbuches verboten und kann mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden. In besonders schweren Fällen, zum Beispiel der gewerbs- oder gewohnheitsmäßigen Wilderei oder in der Schonzeit, ist die Strafe eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren.

Die Bache im Revier Hönde war von einem Landwirt im Frühherbst vorigen Jahres gefunden worden, ein Tag vorher lag sie noch nicht da. Laut Pauls hatte der Landwirt dort Heu gemacht. „Das Besondere ist, dass das Tier mit einen Blattschuss erlegt wurde.“ War der Wilderer durch den LAndwirt gestört worden? Pauls weiß es nicht, und er will auch nicht spekulieren. Er erkennt nur, dass hier jemand am Werk gewesen sei musste, der sich auskenne.

Der Ausschuss sei bierdeckelgroß gewesen, so dass das Wildschwein schnell verblutete. Da das Tier keine 700 bis 800 Meter nahe einer Reviergrenze gefunden worden sei, telefonierte Pauls. Aber niemand war tags zuvor auf der Jagd. Für den Jagdpächter ist klar: Der Wilderer ist ein Fachmann, der nicht einfach rumballere, wenn auch ein „böser Fachmann“.

Die Polizei legte zwar eine Ermittlungsakte an, aber Wilderei ist im Oberbergischen Kreis eine nicht so ausgeprägte Straftat, um die sich die Strafverfolgungsbehörden kümmern müssten. Polizeisprecher Michael Tietze: „Wir hören selten von erlegten Tieren. Anders ist es da mit Wild, das durch Autounfälle am Straßenrand verendet. Wer das mitnehmt, gilt als Wilderer.“ So etwas komme da schon häufiger vor.

Angezeigt wurde hingegen von einem Radevormwalder Revierpächter im vorigen Spätherbst eine unbekannte Person, die von einer Wildkamera im Revier Hahnenberg, also unweit von Hönde, fotografiert wurde. Der Unbekannte war nachts mit Gewehr unterwegs. Ob ein Wild erlegt wurde, ist nicht bekannt. Aber unter den Revierpächter gibt es schon Unruhe, berichtet Claudia Möllney, Sprecherin des Hegerings und der Hegemeinschaft. „Wir haben das Foto rumgeschickt, aber niemand hat die Person erkannt.“ Wobei die Polizei zugibt, dass „relativ wenig zu erkennen“ sei, so Tietze. Im Klartext: Wird die Person nicht auf frischer Tat ertappt, muss er wohl nicht mit einer Strafverfolgung rechnen.

In vielen Revieren haben die Pächter inzwischen diese Wildkameras angebracht – in erster Linie natürlich, um das Wild zu beobachten. Entsprechend tief sind die Kameras angebracht, um von den Tieren ausgelöst zu werden. „Leider werden uns aber auch viele Kameras gestohlen“, weiß Möllney, die selbst Revierpächterin ist.