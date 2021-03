Politik in Radevormwald : Wiederbelebung der Wuppertalbahn wird geprüft

Radevormwald / Oberberg Der Kreisentwicklungsausschuss hat dafür gestimmt, dass eine technische Vorstudie einer möglichen Reaktivierung des Abschnitts zwischen Dahlhausen und Oberbarmen finanziell unterstützt werden soll.

Eine Wiederbelebung der Bahnstrecke zwischen Radevormwald und Wuppertal – das hätte vor Jahren noch illusorisch geklungen. Doch inzwischen wird diese Idee wieder ernsthaft diskutiert, unter anderem am Montag in einer Sitzung des Kreisentwicklungsausschusses in Gummersbach.

Der Hintergrund: Auf Initiative der Stadt Radevormwald und des Oberbergischen Kreis beabsichtigt die Nahverkehr Rheinland GmbH mit Stadt und Kreis sowie der Stadt Wuppertal und dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr eine Vorstudie in Auftrag zu geben. Damit soll die technische Untersuchung der historischen Wuppertalbahn von Dahlhausen bis Oberbarmen darauf geprüft werden, ob Schienenpersonennahverkehr dort wieder denkbar ist. Der Ausschuss sollte nun entscheiden, ob die Kreisverwaltung sich an der Vorstudie finanziell beteiligen soll. Wie der Vorsitzende Thomas Jüngst (CDU) auf Anfrage bestätigte, haben die Mitglieder für die Beteiligung gestimmt.

Die Fraktion von Bündnis 90/Grüne im Radevormwalder Rat hat für die kommende Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses zu diesem Thema nun eine Reihe von Fragen an die Verwaltung. So möchten die Fraktionsmitglieder wissen, in welcher Höhe sich Radevormwald an den Kosten für die genannte Vorstudie beteiligen wird und ob diese Summe im Haushalt berücktsichtigt worden ist. Ebenso bitten die Grünen um Auskunft, ob der Wuppertrail, der die Strecke für Draisinentouren nutzt, und der Eigentümer der Strecke, der Förderverein Wupperschiene, in diese Überlegungen einbezogen worden sind.