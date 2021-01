Kostenpflichtiger Inhalt: Sportlegenden aus Radevormwald : Wie Rader Olympioniken die Spiele sehen

BM-Bericht aus den 1970er Jahren über einen Empfang bei Bürgermeister Karl Schröer (stehend). Von links: Trainer Gerd Osenberg, Heide Rosendahl (später: Ecker-Rosendahl), rechts Wilfried Trott. Foto: Archiv Lutz Aldermann

Radevormwald Hochspringer Wolfgang Killing und Radsportler Wilfried Trott erinnern sich an ihre Teilnahme an dem großen Sportereignis in den 1970ern. Killing ist noch skeptisch, was die Spiele 2021 betrifft.