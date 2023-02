Historischer Vortrag in Radevormwald Wie Radevormwald sich radikalisierte

Die ländliche Industriestadt Radevormwald mit damals 10.000 Einwohnern spielte in der Novemberrevolution, die zur Abschaffung der Monarchie führte, natürlich eine Rolle. Die wohl überwiegend kaisertreue Bevölkerung wurde von der deutschen Niederlage an der Westfront überrascht und konnte die revolutionären Ereignisse in den Metropolen nur passiv hinnehmen. Nur die Soldaten, die in ihre Heimatstadt zurückkamen beziehungsweise auf dem Rückmarsch durch die Stadt marschierten, vermittelten eine gewisse revolutionäre Stimmung.