Ansichtssache: Wie man Ehrenamtlern die Lust am Engagement nimmt

Wie man Ehrenamtlern die Lust am Engagement nimmt

Radevormwald Der Konflikt um die Fahrten des Bürgerbusvereins zeigt, dass Ehrenamtler sich für ihren Einsatz oft in einer Art und Weise rechtfertigen müssen, mit der Behörden oder Unternehmen keinen Vertrag haben. Das schafft Frust bei den Bürgern.

Die Mitglieder des Bürgerbus-Vereins sind verärgert. Und das ist verständlich. Jahrelang haben sie Senioren und Kindern in Radevormwald etwas Gutes getan. Den alten Menschen wurde ein schöner Nachmittag mit Kaffee und Kuchen geboten. Kinder des Familienzentrums wurden nach Schloss Burg gefahren und erlebten dort einen spannenden Tag in der Welt der alten Ritter.

Doch nun ist Schluss damit. Der Bürgerbus-Verein, so machten die Behörden vor einigen Monaten deutlich, soll sich auf seine Aufgaben beschränken und schön brav auf den vorgeschriebenen Linien fahren. Es gehe nicht an, so hieß es, dass Ehrenamtler Taxi-Unternehmen Konkurrenz machten.