Partnerstädte von Radevormwald: Wie Freundschaften die Städte stärken

Nowy Targ Die Kreisstadt Nowy Targ in Polen, was auf Deutsch Neumarkt bedeutet, liegt in der Nähe von Zakopane am Fuße des Gorce-Gebirges im Süden des Landes. Die Stadt hat etwa 35.000 Einwohner und bekam 1346 ihre Stadtrechte verliehen. Nowy Targ ist ein wichtiges Wirtschaftszentrum der Region und insbesondere für seine Schuh-, Bekleidungs- und Pelzfirmen bekannt.

Châteaubriant in Frankreich hat etwa 12 000 Einwohner und gehört zu der Region Pays de la Loire. Die französische Kleinstadt hat neben Radevormwald noch drei weitere Städtepartnerschaften.