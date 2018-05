Radevormwald : Wie aggressiv sind Kinder an Grundschulen?

Radevormwald Die BM hörte sich bei Einrichtungen in Rade um, ob Gewalt und Drohungen gegen Pädagogen öfter vorkommen. Die Antwort: Trotz insgesamt guter Situation fallen vermehrt Kinder unangenehm auf.

Gewalt an Schulen? Da denken die meisten Menschen wohl an größere Schüler, die kleinere verprügeln. Oder an überforderte Pädagogen, denen die Hand ausrutscht. Oder an fiese Klassenkameraden, die andere im Netz mobben und verfolgen.

Doch nun hat der Verband für Bildung und Erziehung eine Studie vorgelegt, die besagt, dass Gewalt und Drohungen in vielen Fällen die Lehrer treffen. Und dieses Problem besteht laut der Studie vor allem an Grundschulen, nicht, wie man vielleicht denken könnte, an den Schulen mit den "Großen". An jeder dritten Grundschule im Lande, so die Auswertung, seien solche Fälle passiert. In Berlin ist es sogar jede zweite Schule. Und nicht nur die Kinder selbst beleidigen und hauen ihre Lehrer, auch die Eltern können unangenehm werden, wenn sie zur Überzeugung gelangt sind, ihr Sprössling werde womöglich ungerecht behandelt.

Doch wie sieht es in den Grundschulen in Radevormwald aus? Machen auch hier kleine Ungeheuer im Klassenraum den Lehrkräften das Leben zur Hölle?

Nein, erklärt Tanja Heynen, die Leiterin der Grundschule Bergerhof-Wupper, aus ihrer Erfahrung. "Wir haben hier noch eine ,Heile-Welt-Grundschule'", sagt sie. Allerdings räumt auch sie ein, dass "leider mehr Schulkinder heute auffällig sind als früher". Ihre Kollegin Barbara Janowski, Leiterin der Katholischen Grundschule an der Kaiserstraße, pflichtet ihr bei. "Es hat sich durchaus etwas verändert. Manche Kinder sind heute nur schwer ansprechbar. Und es kommt auch vor, dass sie in der ersten Wut eine Beleidigung ausstoßen."

Verbale Aggressivität bei manchen Grundschülern, besonders in Konfliktsituationen, das komme leider zunehmend vor. Allerdings treffe das nicht auf den überwiegenden Teil der Schüler zu, betont Janowski. Außerdem sei es durchaus nicht so, dass es immer Kinder aus so genannten sozial schwachen Familien seien, die sich ungehörig benehmen. Dieses Problem ziehe sich durch alle Schichten.



Doch es gibt Maßnahmen, dieses Problem anzugehen und es zu lösen, sagt die Schulleiterin. "Sehr hilfreich dabei ist unser Erziehungskonzept." Darin ist festgelegt, dass alle in der Schule sich respektvoll und fair gegen andere Menschen verhalten.

Auf diese Weise könnten im Gespräch zwischen Pädagogen und Kindern manche Dinge ausgeräumt werden. "Erst wenn auch das nicht helfen sollte, nehmen wir Kontakt zu den Eltern auf", sagt Barbara Janowski.

Der Verband für Bildung und Erziehung, der mit der Studie für einiges Aufsehen gesorgt hat, ist eine Fachgewerkschaft innerhalb des deutschen Beamtenbundes. In ihr sind auch viele Grundschullehrer und -lehrerinnen organisiert sind. Der VBE setzt sich verstärkt für den Schutz seiner Mitglieder gegen Drohungen und Gewalttätigkeiten aus. So hatte sich der Verband für härtere Strafen bei Gewalt gegen Landesbedienstete einschließlich der Lehrkräfte ausgesprochen.

Gefordert werden vom VBE zudem Statistiken, die Unterstützung der Betroffenen durch ihre Dienstherren und die Entwicklung klarer Zuständigkeiten, damit Lehrer wissen, an wen sie sich im Falle von Übergriffen durch Schüler oder Eltern wenden können.

Mehr zu diesem Thema unter www.vbe.de.

