Radevormwald : Sparkasse startet Fotowettbewerb

Radevormwald Die zwölf Siegerfotos erscheinen im Jahreskalender 2021. Diesmal lautet das Motto „Schöne Aussichten“. Bis 28. Juni können Teilnehmer bis zu vier Fotos hochladen. Der Kalender wird Ende Oktober herausgegeben.

Die Fotokalender der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen gehören zur Tradition des Unternehmens. Mit schönen Kalendermotiven zu unterschiedlichen Themen lenkt Bank den Blick auf die Schönheit der Landschaft und der Kultur in Radevormwald und Hückeswagen. So gab es etwa bereits Jahreskalender zu Spezialitäten der bergischen Küche, mit Luftaufnahmen oder auch bergischen Haustüren. „Für unseren Jahreskalender für das kommende Jahr suchen wir nun außergewöhnliche Motive aus unserem Geschäftsgebiet in beiden Städten. Das Motto lautet dabei ‚Schöne Aussichten‘ – und das passt vielleicht gerade besonders gut zur Corona-Krise“, sagt Sparkassen-Sprecher Michael Scholz.