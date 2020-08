Bauvorhaben in Radevormwald : Wartburghaus ist ein Auslaufmodell

Bauvorhaben in Radevormwald

Radevormwald Grundstück der lutherischen Gemeinde ist Thema im Stadtentwicklungsausschuss. Für die Gemeinde ist das Wartburghaus einfach zu groß geworden.

Das Wartburghaus als Veranstaltungszentrum der lutherischen Kirchengemeinde soll abgerissen werden und einem neuen Bau Platz machen. Darauf hatten sich die Verantwortlichen der Gemeinde bereits verständigt. In der kommenden Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses steht dieses Thema auf der Tagesordnung, denn es braucht eine Änderung im Planungsrecht.

„Das Wartburghaus ist einfach zu groß“, erklärt Pfarrerin Manuela Melzer, die zugleich Vorsitzende des Presbyteriums ist. In den 1960er und 1970er Jahren hatten die Kirchengemeinden noch großzügig geplant. Doch die Zahl der Gläubigen ist zurückgegangen, und die Kapazitäten von einst sind zum belastenden Kostenfaktor geworden.

Das bisherige Gebäude soll also weichen, aber der Standort an der Andreasstraße soll weiterhin der Treffpunkt für die Gläubigen sein. „Das ist den Menschen wichtig. Wir möchten an die Stelle des jetzigen Wartburghauses ein kleineres, multifunktionales Gemeindehaus errichten. Außerdem sollen auf dem Grundstück Wohnungen entstehen, durch die wir das Projekt gegenfinanzieren“, erklärt die Pfarrerin.