Mobilität in Radevormwald : Verwaltung fährt nun häufiger Rad

Radevormwald Zwei vom Land geförderte Lastenfahrräder stehen nun für kurze Strecken bereit. Die sollen von den Mitarbeitern der Stadtverwaltung genutzt werden.

(s-g) Klimaschutzmanager Niklas Lajewski hatte sie bereits angekündigt, am Mittwochmittag wurden sie geliefert: zwei neue Lastenfahrräder, die künftig von den Mitarbeitern der Stadtverwaltung genutzt werden können. Die Verwaltungsspitze – Bürgermeister Johannes Mans und der Beigeordnete Simon Woywod schwangen sich gleich in den Sattel der Gefährte, die auch mit einem E-Motor ausgestattet sind. Geliefert wurden sie von dem Wuppertaler Radfachgeschäft Wildmann.