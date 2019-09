Blickpunkt Wirtschaft : Betriebe im Einsatz für mehr Gesundheit

Radevormwald Neun Unternehmen haben sich zusammengeschlossen, um ihr betriebliches Gesundheitsmanagement zu verbessern. Externe Referenten sollen künftig die Führungskräfte in den Unternehmen über betriebliche Gesundheit aufklären.

„Die Idee ist ganz simpel und ist bei einem Netzwerktreffen im Frühjahr entstanden“, sagt Dorothea Perkovic, Gesellschafterin bei der Emil Holzmann GmbH. Die Betriebsnachbarschaft im Gewerbegebiet wird durch den Arbeitskreis der Unternehmer, aber auch durch Mitarbeiter der AOK Rheinland/Hamburg und dem Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung in Köln geleitet. „Kooperationen wie diese sind wichtig, um auch Mitarbeitern von kleinen Unternehmen ein umfassendes Gesundheitsangebot zu bieten. In den Betrieben kann der Bedarf für einzelne Maßnahmen abgefragt werden, die dann durch örtliche Anbieter realisiert werden“, sagt Robin Reynolds vom Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung. Die Arbeit von ihm und der AOK kommt dann ins Spiel, wenn große Veranstaltungen organisiert werden sollen oder Beratungsbedarf besteht. Zum Auftakt organisierte das Team am Montag einen großen Markt, der über Gesundheitsangebote zu den Themen Bewegung, Ernährung, Stressbewältigung und Suchtprävention aufklärte. Örtliche Unternehmen, wie das life-ness oder das Gesundheitszentrum Gektis stellten Möglichkeiten zur Gesundheitsförderung vor, die sich für Unternehmen eignen.

Probleme Betriebliches Gesundheitsmanagement richtet sich an die Mitarbeiter und setzt da an, wo Probleme auftauchen oder entstehen können. Zur Büroarbeit sollen Bewegungsangebote Ausgleich schaffen, aber es geht auch um Entspannungsangebote, wie Stressmanagementseminare.

Betriebliches Gesundheitsmanagement kann in vielen verschiedenen Formen sichtbar werden und wirken. „Das Interesse an sportlichen Aktivitäten ist genauso da, wie an Stressbewältigung. Es geht um die körperliche und geistige Gesundheit unserer Mitarbeiter“, sagt Dorothea Perkovic. Die Reaktionen ihrer Mitarbeiter auf die Betriebsnachbarschaft waren positiv. „Alle konnten sofort etwas mit dem Thema anfangen und sind bereit, Neues kennenzulernen.“ Für sie und die anderen Führungspositionen der neun Mitgliedsunternehmen bedeutet der Zusammenschluss Weiterbildung. „Wir werden Referenten in die Unternehmen schicken, die insbesondere die Führungskräfte über betriebliche Gesundheit aufklären. Ihre Aufgabe ist es dann, dieses Wissen in die Abteilungen und direkt an die Mitarbeiter zu bringen“, sagt Robin Reynolds.