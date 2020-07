Essen und Trinken im Bergischen Land : Werbung für den Tourismus in heimatlichen Gefilden

Bergisches Land „Das Bergische“, die Tourismusorganisation des Oberbergischen, des Rheinisch-Bergischen und des Rhein-Sieg-Kreises, hat eine Kampagne gestartet.

„Die Marketingaktion richtet sich an die einheimische Bevölkerung, an die Menschen im nördlichen Nordrhein-Westfalen, an ausgewählte Städte in Niedersachsen sowie an Niederländer und Belgier. Auf den großformatigen Plakaten, die wir in den Zielmärkten schalten, sind Menschen beim Radfahren und Wandern oder in der Gastronomie zu sehen. Die dazugehörigen Slogans beginnen immer mit den Worten ,Wir lassen …‘, darauf folgen kurze Sätze, wie ,Wir lassen nichts anbrennen‘ oder ,Wir lassen die Kirche im Dorf‘“, erläutert Tobias Kelter, Geschäftsführer von „Das Bergische“, die Zielmärkte und den Aufbau der Marketingkampagne. „Die prägnanten Aussagen sollen Aufmerksamkeit erzeugen und dafür sorgen, dass unsere schöne Heimat als Urlaubsregion wahrgenommen wird. Flankiert werden die Anzeigen durch umfangreiche Maßnahmen in den sozialen Medien und durch Radiowerbung“, sagt Stephan Santelmann, Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises. Die Gesellschafter von „Das Bergische“ hätten gemeinsam einen sechsstelligen Betrag zusätzlich zur Verfügung gestellt, um die Kampagne zu finanzieren, „denn uns ist die prekäre Lage des Gastgewerbes in der Region mehr als bewusst. Daher möchten wir den Unternehmen so gut wir können helfen“, sagt Jochen Hagt, Landrat des Oberbergischen Kreises.