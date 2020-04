Einzelhandel in Radevormwald : Wer hat noch geöffnet – wer kann liefern?

Radevormwald Die Werbegemeinschaft in Radevormwald hat eine detaillierte Liste erstellt, die Kunden auf einen Blick darüber informiert, wie man auch in Zeiten des Coronavirus den Einzelhandel unterstützen kann.

Die Radevormwalder Werbegemeinschaft „Rade lebt“ bietet allen Kunden, die in den Zeiten der Corona-Krise auch weiterhin den örtlichen Einzelhandel unterstützen möchten, nun eine informative Liste aller Betriebe, die einen Lieferservice anbieten. „Ich bin als Vorsitzender der Werbegemeinschaft am Samstagnachmittag von Auto Schmale bis Feinkost Engstfeld durch die Stadt spaziert und habe mir die Aushänge an den Unternehmen notiert“, berichtet Optiker Marcus Strunk. Nun liegt eine Liste vor, auf der die Kunden auf einen Blick sehen können, welche Geschäfte noch geöffnet sind, zu welchen Zeiten, welche Läden auf Lieferdienste umgestellt haben und wie diese zu erreichen sind. Die Liste soll unter anderem auf der Facebook-Seite der Werbegemeinschaft und auf der Internetseite www.rade-lebt.de veröffentlicht werden.

So haben folgende Unternehmen, die derzeit für den normalen Publikumsverkehr geschlossen sind, auf einen Lieferservice umgestellt: Bahama Moden, Bergische Buchhandlung, Blumen Busch, Blumen Petry (Automat), Brunchhaus, EP Biesenbach, Garten Werker, Lottchen und Leo, MOS Cottage, Optik Strunk, Petra Köber, Schuhe Habermann, Stoffkränzchen, Tiersnackeria und Tortenatelier. Wichtig: Strunk weist darauf hin, dass alle Betriebe, die bei dieser Auflistung vergessen wurden oder einen Fehler entdecken, ihre Daten an die Wirtschaftsförderung per E-Mail an ueberall@wfg-radevormwald.de senden können.